Nella Valle 'zona rossa' vietati allenamenti di gruppo e tutte le attività agonistiche

In Valle sospesa qualunque attività di allenamento di gruppo

Il nuovo Dpcm anti Covid interviene pesantemente sulle attività sportive, soprattutto quelle di squadra. In particolare per quanto riguarda il calcio, gli allenamenti individuali delle squadre che non fanno parte di campionati nazionali sono consentiti all'aperto solo nelle zone gialle e arancioni.

In Valle d'Aosta, zona rossa, sono invece vietati anche gli allenamenti delle squadre (a livello regionale e provinciale) per le quali sono già state sospese le gare. Sono stoppate tutte le attività, anche di interesse nazionale, degli Enti di promozione.

E' unicamente consentito invece svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.