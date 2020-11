Calcio: Lo Charvensod intensifica gli allenamenti giovanili

Anche se in forma individuale, le formazioni giovanili di calcio dello Charvensod hanno intensificato gli allenamenti. Merito di Edy Volpone, responsabile del settore, che condivide con altri allenatori la proposta di stoppare tutte le attività per un paio di mesi e riprenderle a gennaio con maggiore sicurezza.

Intanto però l'ottimismo e la buona volontà dei piccoli giocatori non mancano, come ha dimostrato la sessione di allenamenti dell'Under 11 di sabato scorso, guidata da mister Alessandro Mazzotta.

Distanziamenti e protezioni inviduali non hanno impedito ai gialloblù di trascorrere qualche ora a tirare in porta e provare nuovi esercizi, in vista di una ripresa del campionato che resta, per ora, assai incerta.