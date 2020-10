Calcio: Ecc/A, L'Aygreville vince ancora ed è capolista

Sembra avere molta fretta di raggiungere il cugini del PDHAE in serie D, l'11 rossonero di Matteo Pasteris. Con il 2 a 0 rifilato ieri alla Pro Eureka, turno infrasettimanale di campionato, l'Aygreville raggiunge la quota di cinque vittorie su sei partite ed è prima in classifica del girone A di Eccellenza.

A partire bene la Pro Eureka, formazione granitica e aggressiva, che per 20 minuti ha dominato la gara portandosi vicina al vantaggio. Poi però con il passare dei minuti sono state le Aquile ad aumentare tono e imprimere il ritmo alla gara fino al primo, fortunoso gol: al 42' il portiere piemontese rinvia precipitosamente e il pallone finisce sulla schiena del centrocampista valdostano Castagna per poi finire nuovamente in porta.

Una rete che chocca la formazione di Settimo Torinese e il secondo tempo è tutto di marca Aygreville ed ancora Castagna, questa volta con pieno merito, a segnare il 2 a 0 definitivo. Domenica 25 ottobre trasferta a Varallo, nel vercellese.

CLASSIFICA E RISULTATI