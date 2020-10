Calcio: La Lega dilettanti ha deciso quali campionati possono continuare

Riunione intensa e a tratti tesa, quella svoltasi ieri pomeriggio nella sede romana della Lega nazionale dilettanti-Lnd di calcio e alla quale hanno preso parte anche diversi dirigenti delle sezioni regionali.

Facendo propria l'interpretazione più ovvia dei dettami del Dpcm del 18 ottobre, la Lnd ha deciso che al momento è consentita l'attività regionale dilettantistica (compresa la Seconda categoria) e giovanile agonistica (Giovannisimi, Allievi e Juniores sempre regionali); per quanto riguarda l'attività provinciale, per il momento, e in attesa di nuove disposizioni, la stessa viene sospesa dalla Terza Categoria ai Giovanissimi.

Viene interrotta, per il momento, l'attività di base ferme restando le possibilità di allenamento secondo quanto previsto dal protocollo Figc e dalle varie ordinanze.