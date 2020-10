Rugby: Julien Valleise da Arnad al Cus Torino

Una promessa sportiva mantenuta, quella di Julien Valleise, di Arnad, giovane pilone di rugby che ha smesso la divisa della squadra del Monferrato Under 18 Elite per indossare quella del Cus Torino nel campionato di serie A. Valleise avrà l'occasione di mettere in mostra le sue doti già domenica nel match di esordio contro la Pro Recco.

Con il salto di qualità del giovane pilone di bassa Valle, la nostra regione fa poker in massima divisione: giocano infatti in serie A nel Biella Samuele Calosso, Davide Zorzetto e Alberto Duc. Inutile dire che nel derby Cus Torino Biella ci sarà dunque anche tanta Valle d'Aosta.