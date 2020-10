Calcio: Serie D, Con un super Masini il PDHAE vince e vola in classifica

E' il centrocampista Masini con due reti il protagonista principale dello show orangerossoblu ansato in scena domenica 11 ottobre al 'Milliery' di Montjovet. Il PDHAE di mister Roberto Cretaz sconfigge il Sestri Levante per 2 a 0 con reti al 30' e al 41' del primo tempo: Masini ha dominato il centrocampo e ha siglato la doppietta ma è stata tutta la squadra a onorare il campo con una prestazione magistrale: grande difesa di Scala, Maffezzoli e Tanasa, solo per fare qualche nome, ma sono stati tutti i reparti a collaborare per portare la formazione di bassa Valle alla vittoria contro un Sestri in realtà mai domo, capace di lottare sino all'ultimo minuto.

Alla quarta giornata di campionato il PDHAE è sesto con sei punti e guarda ali prossimi appuntamenti con fiducia.

Domenica prossima i valdostani saranno a Carate Brianza contro la Caratese, squadra decima in classifica a 5 punti e tanta voglia di rimonta. Non sarà una trasferta facile e da domani Cretaz sarà già al lavoro per prepararla al meglio.