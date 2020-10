Calcio: Prima cat, Pari casalingo del Fenusma con la Mappanese

E' Favre, portiere tramutatosi in saracinesca per 90 minuti, il protagonista del Fenusma nella seconda giornata del girone C del campionato di calcio di Prima categoria. Sul campo di Nus contro la locale Mappanese è finita 1 a 1 ma Favre ha salvato porta e risultato in almeno tre occasioni decisive, senza contare almeno altri cinque interventi importanti.

Sono i piemontesi con Emanuel a passare in vantaggio al 17'del secondo tempo, dopo una prima parte di gara trascorsa a martellare l'area del Fenusma senza risultato. I valdostani reagiscono subito e tre minuti dopo trovano il pari con Bersano.

A fare la partita è ancora la Mappanese che crea azioni sottoporta ma trova sempre Favre attentissimo; alla fine i favoriti piemontesi devono accontentarsi di un pareggio che ai blucerchiati di mister William Bosonin va più che largo. Il Fenusma con quattro punti è ora quarto in classifica; la Mappanese, formazione che mira al vertice di classifica, conquista il primo punto di stagione a conferma di una partenza sorprendentemente lenta.