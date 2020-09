Atletica: Atleti della Cogne a caccia di medaglie ai campionati di Grosseto

Sono cinque gli iscritti dell'Atletica Cogne per i campionati su pista Juniores e Promesse 2020 organizzati a Grosseto.



Gareggiano le martelliste Denisa Taut (Pro) e Giulia Aresca (Jun); Elia Franciscono sui 400m (Jun), Emiliano Vuillermoz sui 400hs (Pro) e Seyni Faye sui 110hs (Pro).



Prima a scendere in pedana Giulia Aresca, venerdì alle 13 per le qualificazioni del martello, dove risulta iscritta con la dodicesima misura. Finale diretta poco dopo, alle 14.30, per Denisa Taut nel martello promesse, dove sono 15 le atlete in gara.



Pomeriggio pieno di emozioni per la Cogne, dato che alle 16,05 entra in pista per le qualificazioni dei 400m Elia Franciscono. Anche Elia e` iscritto con la 12a prestazione: 49.64.



Sabato a mezzogiorno batterie dei 110hs per Seyni Faye, iscritto con l`ottavo tempo e reduce dal non posto agli assoluti di due settimane fa.



Ancora sabato alle 15,30 batterie dei 400hs, dove Emiliano Vuillermoz, col dodicesimo tempo di iscrizione, fa parte di un terzetto di valdostani con Robbin e Pina-Barros.