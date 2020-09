Calcio: Il PDHAE gioca a tennis con il Dufour Varallo

Valdostani promossi in serie D, piemontesi promossi in Eccellenza. E' finita con un cappotto tennistico dei rossoneri per 6 a 0 la sfida amichevole tra il PontDonnasHoneArnadEvançon-PDHAE e il Dufour Varallo giocata sul campo di Montjovet. Sei reti per sei giocatori diversi a dimostrazione del buono stato di forma dei valdostani, che esordiranno in campionato domenica 27 settembre. Sono andati a segno nell'ordine D'Onofrio, Lauria, Ruatto, Masini, Tanasa, Filip.

Più che soddisfatto mister Roberto Cretaz: "La partita è stata utile per mettere in campo il lavoro in allenamento di questi ultimi mesi, ho visto buon gioco e tanta voglia di far bene da parte di tutti. La serie D è per noi una strada in salita, ma i presupposti per dare il massimo ci sono tutti".