Atletica: Giannattasio e Impieri ai Campionati Italiani Allievi

Portano nel Lazio i colori della Valle, gli alteti rossoneri Clarissa Giannattasio e Matteo Impieri dell'Atletica Cogne-Aosta, che stanno partecipando da venerdì sino a domani domenica 13 settembre ai Campionati Italiani Allievi in programma a Rieti.



Matteo ha gareggiato ieri sui 100m piani, tagliando il traguardo in 11"43 in 38esima posizione. Sarà impegnato oggi, sabato, alle 13 per le qualificazioni dei 200m.

Clarissa affronterà invece la qualificazione del salto in alto alle 17,15 di oggi, nella specialità dove è iscritta con l'undicesimo risultato.