Atletica: A Rieti Clarissa Giannattasio (Cogne) centra la finale dnell'alto

Soddisfazione a Rieti per l'Atletica Cogne che ha visto brillare due suoi allievi ai campionati italiani in corso a Rieti. Matteo Imperi si difende nella gara dei 200m e lima ancora 2/100 al suo primato personale, tagliando il traguardo in 23"04, tempo che gli vale la 29a posizione nel campionato italiano.



Clarissa Giannattasio si è qualifica invece per la finale dell'alto di domani mattina, domenica, vallicata da sole 12 atlete, così ammesse alla finale.



Qualche incertezza per la nostra saltatrice nella prima prova alla misura di 1,54m, forse condizionata dall'incrocio delle rincorse tra alto e giavellotto.