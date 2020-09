Calcio: Addio kit borracce, saranno singole e tenute distanti dal gruppo

Coinvolgono diversi aspetti della vita sportiva, le norme dell protocollo Figc con le indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Dopo le problematiche legate all'uso degli spogliatoi ed in particolare delle docce, un altro pericolo di contagio evidenziato nel protocollo arriva dall'uso delle borracce che non possono essere gestite in maniera promiscua come si è sempre fatto prima del marzo scorso.

Al bando i classici kit e saranno quindi i giocatori a dover occuparsi di avere le proprie borracce personalizzate. Nel protocollo viene evidenziato come utilizzarle e le distanze da tenere: ogni giocatore deve munirsi di una borraccia personale ad uso esclusivo e la stessa va chiusa dopo ogni utilizzo e riposta in apposito zaino/sacca che andrà posizionato ad almeno due metri dagli altri.