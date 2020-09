Atletica: A Donnas sabato e domenica i campionati valdostani

Dopo i tricolori assoluti di Padova della scorsa settimana, dove abbiamo seguito le prestazioni dei nostri migliori atleti e gioito per l’argento conquistato da Eleonora Marchiando, nel primo fine settimana di settembre, l’attività assoluta per l’atletica valdostana ritorna all’interno del proprio territorio e si concentra nel rinnovato Crestella di Donnas.

Sabato 5 e domenica 6 settembre nell’impianto della bassa Valle, previsto dal Comitato Fidal regionale con la collaborazione operativa dell’Atletica Pont Donnas, si tengono i campionati valdostani individuali su pista, con un programma articolato con 31 titoli in palio; velocità, concorsi, mezzofondo fino ai 1500 metri e staffette 4x100 e 4x400, mentre marcia e prove di endurance sono previste per il 19 e 20 settembre a Biella. Il programma orario prevede, per entrambe le giornate, il via alle ore 16. In virtù di una collaborazione consolidata la manifestazione assegnerà anche i titoli assoluti piemontesi.