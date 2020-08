Arti marziali: Per Martine Michieletto settimo titolo mondiale Muai Thay FR

La valdostana donnaziese campionessa di arti marziali Martine Michieletto ha conquistato sul ring di Rosolini Evolution Fight, in Sicilia, il settimo titolo mondiale di Muay Thai Full Rules, categoria 57 chili. Martine e con lei il suo coach e compagno Manuel Bethaz del Fighting Aosta entrano così nella leggenda degli sport da combattimento: oltre al settimo sigillo siciliano, Martine detiene anche il titolo iridato Iska di Kickboxing K1.

Al prestigioso Gala di specialità organizzato dal Maestro Bruno Botindari per la conquista del settimo titolo mondiale WMF di muay thai full rules, Michieletto ha affrontato la svedese Patricia Axling, al terzo posto nel ranking mondiale di specialità e tra le più forti atlete al mondo nel full rules di boxe tahilandese. Le due atlete si erano già incontrate due anni fa in Messico: vinse Martine Michieletto al termine di un match intenso e complicato, disputato in grande equilibrio.

Era logico attendersi come minimo una grande voglia di rivalsa da parte della Axling sul ring di Rosolini che infatti c'è stata ma che non è bastata alla svedese per portare a casa il titolo. Anche questa volta l'incontro è stato molto combattuto e Martine ha vinto ai punti per merito di un ultimo, decisivo round dove ha dimostrato maggior determinazione e grinta dell'avversaria.