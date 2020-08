Calcio: Docce e spogliatoi devono essere 'a misura anti-covid'

Uno degli aspetti maggiormente dibatttuti del protocollo Figc per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile è quello riguardante l'uso degli spogliatoi e in particolare delle docce, con un dubbio per quanto riguarda il distanziamento. In base alle norme della Figc, "Le Società sportive e/o i gestori degli impianti dovranno organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, che necessitano comunque di specifico controllo, pulizia e frequente igienizzazione o sanificazione".

In ogni caso, "l’utilizzo potrà essere consentito soltanto in locali ben areati e mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro, contingentando gli accessi e limitando il tempo di permanenza allo stretto necessario. Potrà essere concesso ai soli operatori sportivi l’uso dei servizi igienici che dovranno essere ben puliti e igienizzati dopo ogni utilizzo".

Ancora, "i lavabi debbono essere dotati di 'dispenser' e di sapone liquido, salviette asciugamano monouso da gettarsi in appositi contenitori con coperchio azionabile a pedalina".

Il protocollo indica anche: "Va ridotta al minimo la durata della permanenza negli spogliatoi e nei luoghi di lavoro all’interno dello Stadio/Impianto Sportivo prima e dopo la gara; le aree comuni (spogliatoio, doccia) devono essere utilizzate solo in piccoli gruppi e con garanzia di distanza minima di due metri; è raccomandato l'uso di docce singole, per escludere il vapore acqueo come possibile mezzo di contagio per altre persone, e va considerata la possibilità di fare la doccia a casa o in hotel".