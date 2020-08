Calcio: Possibilie rinvio partita per squadra con quattro positivi al Covid

Interessanti novità dal Consiglio Direttivo di Lega Pro, che ha deliberato all’unanimità di mantenere la suddivisione dei gironi già utilizzata nelle scorse stagioni e nel contempo di creare un gruppo di lavoro che ragioni sulla formula dei campionati e sulla riforma.

In questo contesto è stato anche deciso che nell’eventualità in cui ci siano nello stesso periodo quattro casi di positività al Covid-19 in una squadra, potrà essere richiesta dal club il rinvio della partita in programma. Una decisione importante che potrebbe essere seguita anche nelle altre divisioni.

Forte dell’esperienza maturata questi mesi, il Consiglio ha creato un ulteriore gruppo di lavoro per definire le regole e le procedure necessarie a governare una possibile, e ovviamente indesiderata, nuova situazione di blocco delle competizioni.