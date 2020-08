Arti marziali: Michieletto in Sicilia per conquistare il settimo titolo mondiale WMF Muai Thai

Dopo sette mesi di stop agonistico e serrati allenamenti soprattutto fra le mura domestiche, è fissata per sabato 29 agosto una nuova, importante sfida per l'aostana Martine Michieletto, campionessa mondiale di arti marziali. Martine tornerà a combattere sul ring dell'Evolution Fight di Rosolini, in Sicilia, al prestigioso Gala di specialità organizzato dal Maestro Bruno Botindari per la conquista del settimo titolo mondiale WMF di muay thai full rules (ovvero con 'regole complete' e senza esclusione di colpi ndr).

Michieletto affronterà la svedese Patricia Axling, al terzo posto nel ranking mondiale di specialità e tra le più forti atlete al mondo nel full rules di boxe tahilandese. Le due boxeur si son già incontrate due anni fa in Messico: vinse Martine Michieletto al termine di un match intenso e complicato, disputato in grande equilibrio. Logico attendersi come minimo una grande voglia di rivalsa da parte della Axling sul ring di Rosolini.