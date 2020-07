Calcio: A settembre possibile ritorno del pubblico negli stadi

Se è vero che la fase finale del campionato di Serie A si concluderà a porte chiuse, dopo le riaperture al pubblico di molti Paesi tra cui anche la Francia che per le finali di coppa farà entrare anche il pubblico, anche in Italia sembra vicino il ritorno del pubblico allo stadio.

E questo parrebbe valere anche per i gli stadi 'minori' ovvero che ospitano partite di categorie giovani o dilettantistiche.

Ha aperto una possibilità in questo senso il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, in un'intervista rilasciata al Gr1 Rai. Il ministro ha anche sottolineato che ciò avverrà "nel rispetto delle necessarie precauzioni" e "se la curva epidemiologica ce lo consentirà".

"Se la curva epidemiologica ce lo consentirà - ha detto Spadafora - a settembre si potrà tornare a vedere il pubblico negli stadi. Ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima ma anche rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio in queste ore".