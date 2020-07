Calcio: A Roisan il Daily Camp estivo

Organizzato dalla società Grand Combin, è in corso sul campo sintetico di Rhins a Roisan il Daily Camp 2020 che, a causa delle norme anti Covid, sostituisce il tradizionale camp estivo con alcune, necessarie restrizioni.

E' prevista una sessione di allenamento alla settimana con i tecnici della Grand Combin e quelli della Bode Personal; gli allenamenti sono in programma ogni venerdì pomeriggio: dalle 17 alle 17,30 per le classi 2009-2010-2011-2012, mentre dalle 18 alle 19,30 saranno in campo i calciatori nati dal 2005 al 2008. Il Daily Camp si chiude il 7 agosto; per informazioni e iscrizioni 3494049071.