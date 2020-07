Trail: Il Mont Avic Tour di Dennis Brunod, tra prestazione agonistica e valorizzazione del territorio

In un’estate senza gare e particolari obiettivi da raggiungere, lo skyrunner Dennis Brunod (plurimedagliato a livello mondiale ed europeo nello scialpinismo) ha deciso di realizzare un’avventura in solitaria sui sentieri che ha solcato sin da bambino e utilizzato tutti i giorni per i suoi allenamenti.

Domenica 9 agosto l’atleta valdostano partirà alle 7 del mattino e ipotizza di completare il percorso in circa 12 ore, facendo ritorno in località Covarey tra le 18 e le 19. Sul percorso, che prevede un totale di 11 salite, ci saranno anche una cinquantina di volontari. La giornata potrà essere seguita anche sulla pagina Facebook di Dennis Brunod che per l’occasione sarà dotato di un dispositivo Gps per ragioni di sicurezza e permettere agli appassionati di seguire l’avventura.