Danza: Arriva a Courmayeur la Hip Hop Summer School

E' giunta alla terza edizione e il coronavirus non l'ha fermata: è in programma dal 13 al 23 agosto a Courmayeur la Hip Hop Summer School 2020 organizzata dalla Académie Danse Courmayeur di Nancy Rivaroli e patrocinata dal Comune. E' uno stage rivolto a tutti i bambini e ragazzi dai 7 anni in su, adatto non solo a chi ha già avuto modo di approcciarsi ai vari stili dell’Hip Hop e desideri approfondire l’apprendimento e migliorare la sua tecnica avendo a disposizione maestri preparati e di alto livello, ma anche un’ottima occasione per chi, a causa di impegni scolastici o sportivi, non ha mai potuto cimentarsi in questa poliedrica arte.

Lezioni giornaliere dal lunedì al giovedì. Da lunedì a mercoledì con maestro fisso, giovedì con maestro ospite. E’ possibile partecipare anche solo ad una lezione con maestro ospite senza iscriversi allo stage pagando direttamente in sede prima del corso. E’ richiesta una copia del certificato medico di buona salute in corso di validità.

Il programma:

Prima settimana

13-14-15 luglio maestro fisso: Penna

16 luglio maestro ospite: B-girl Etta-Tee

Seconda settimana

20-21-22 luglio maestro fisso: DeniChic

23 luglio maestro ospite: Bruno Brown

Per partecipare telefonare al n. 339 7248755 o scrivere a infoacademiedanse@gmail.com.