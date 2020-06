Equitazione: Torgnon la capitale valdostana dell'Endurance e Jumping

In una stagione estiva post lock down caratterizzata da un palinsesto di eventi sportivi impoverito dall’annullamento delle principali kermesse sportive di richiamo a causa della complessità per il mantenimento delle misure previste di distanziamento fisico per ridurre la diffusione del COVID19, l’equitazione fa la differenza.

Grazie, infatti,allamacchina organizzativa importante, algrande impegnoe alla passione del Comitato organizzatore e alla collaborazione fattiva con il Comune di Torgnon, gli appuntamenti di punta dell’estate nella conca del sole confermano la propria presenza, anche se con una formula diversa dal passato che vedràgli eventi chiusi al pubblico.

JUMPING TORGNON Nei week end del 17-18 -19 luglio e 24 -25 -26 luglio 2020

Concorso Nazionale di salto ostacoli A3*, con montepremi da 20mila euro per entrambi i week end, curatadell’ASD Torgnon Endurance, porta i grandi binomi del salto ostacoli tra le sue montagne, in una cornice naturale unica e suggestiva.

Il campo in sabbia è infatti pronto ad ospitare atleti e team.

“Con un grande sforzo da parte di tutti e del Comune di Torgnon, sempre al nostro fianco, stiamo lavorando intensamente da tempo con il territorio per questo evento che non abbiamo voluto far saltare – commenta Alba Del Dosso, presidente dell’ASD Torgnon Endurance–Abbiamo verificato con attenzione la possibilità di svolgere il concorso in piena sicurezza, certamente con un impegno più gravoso per le misure Covid19 da adottare, ma con la consapevolezza che l’impegno messo in campo premierà anche questa edizione. Il campo gara sarà, per forza di cose, chiuso al pubblico e aperto solo ad atleti, team e organizzazione,ma ci aspettiamo grandi numeri anche quest’anno”.

TORGNON ENDURANCE–TROFEO INTERNAZIONALE LES GRANDES MONTAGNESA

A seguito della pubblicazione sul calendario FEI, anche il Trofeo internazionale “Les Grandes Montagnes” conferma l’impegno portato avanti in questi anni. La23esima edizione della gara internazionale di endurance e Campionato Regionale Endurance Valle d'Aosta, sempre a cura dell’ASD Torgnon Endurance, si terrà nel week end dal 31 luglio al 2 agostocon un piccolo anticipo domenica 12 luglio 2020con una gara endurance Pony.

“Sarà come sempre un grande ritrovo di atleti, team e amici –Continua Alba Del Dosso-che non mancheranno all’appuntamento. Sarà un’edizione particolare per l’applicazione dellemisure di distanziamento, ma il pubblico potrà assistere all’eventoin sicurezza anche lungo il percorso, perché la tipologiadi garasu lunga distanza permette di evitare assembramenti e al contempo di far ammirare al pubblico il passaggio dei binomi in piena natura, godendosi di un panorama unico”.

Soddisfazione per il mantenimento delle kermesse sportive di Torgnon è espressa anche da Giovanna RabbiaPiccolo,Delegato regionale della FISE “Siamo contenti della conferma di questi grandi eventi, per cui ringrazio l’ASD Torgnon Endurance per il grande sforzo profuso, così come il Comune di Torgnon che da anni crede e investe in questo senso, trasformandoil proprio territorio nella capitale valdostana dell’equitazione