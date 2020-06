Calcio: Serie D, no della Lega Dilettanti al blocco degli Under

Non ci sarà il blocco degli Under in Serie D, dove anche nella prossima stagione giocheranno giovani dal 2000 al 2002. Questo l'orientamento della Lega Nazionale Dilettanti, ovvero proseguire regolarmente con le annate come se nulla fosse successo.

Nel comunicato a seguito del consiglio federale alcune decisioni vengono lasciate ai comitati regionali che poi dovranno essere ratificate in occasione del prossimo Consiglio Federale della Figc, ma non c'è indicazione per quanto riguarda la regola degli Under da mandare obbligatoriamente in campo in Serie D.



Nei mesi scorsi, anche leggendo alcune interviste dei vertici LND, era ventilata l’ipotesi di bloccare le annate anche per la stagione 2020-2021, per evitare di danneggiare tutti quei ragazzi che non hanno concluso l’ultimo campionato, invece, dalle ultime indiscrezioni, la soluzione scelta sarebbe stata differente.



In Serie D, in particolare, se passerà questa linea di pensiero, bisognerà obbligatoriamente schierare un 2002, due 2001 e un 2000. Niente da fare per i 1999, che dunque dal prossimo anno non saranno più considerati Under.