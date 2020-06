Calcio: Stadio Puchoz ancora inagibile, Centro giovani calciatori di Aosta costretto a cancellare campus estivo

La tribuna dello stadio 'Puchoz' di Aosta è ancora inagibile per il rischio di cedimenti; gli spogliatoi della struttura non possono essere utilizzati a causa delle molteplici difficoltà generate dall'emergenza Covid-19. Si è così dovuto arrendere Giulio De Ceglie, presidente del Centro Giovani Calciatori Aosta che ce l'aveva messa tutta per organizzare anche quest'anno il consueto Campus estivo 'Calcio Estate', che sarebbe iniziato lunedì prossimo e al quale erano iscritti 42 ragazzi per il primo turno, 33 per il secondo e 19 per il terzo.

Ieri, giovedì 11 giugno, De Ceglie attendeva dal Comune di Aosta proprietario del 'Puchoz' conferme scritte sulla disponibilità dell'impianto e invece ha ricevuto solamente indicazioni telefoniche, che, tra l'altro, hanno evidenziato le problematiche strutturali. A De Ceglie non è rimasto altro da fare che annullare il Campus estivo.

Il Comune di Aosta oggi ha espresso in una nota "molto rammarico" per la decisione, e "consapevole che le misure da adottare in questo momento rendono complessa da parte delle società sportive l’organizzazione di attività e centri estivi", si rende disponibile "a trovare soluzioni da condividere con tutti i soggetti organizzatori".

Sul caso interviene anche Cristina Galassi, assessora allo Sport del Comune di Aosta: "In una situazione così complessa, nuova e in continua evoluzione che ci obbliga atrovare soluzioni mai messe in atto fino a ora, prendo atto della decisione del Centro Giovani Calciatori Aosta con molto dispiacere, ben comprendendo che l’organizzazione di centri estivi e attività in epoca Covid-19 richiede sforzi straordinari ai soggetti organizzatori e gestori che quasi sempre si avvalgono di volontari".

Gli uffici comunali "sono comunque a disposizione per aiutare gli operatori a trovare soluzioni idonee per consentire lo svolgimento di questo tipo di iniziative che sono quanto mai importanti per bambini e ragazzi al fine di contrastare il disagio psicologico e restituire loro il tempo dellerelazioni e socialità che gli è stato tolto".