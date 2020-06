Calcio: Continua la moria di infortunati nel Toro: k.o anche Verdi

Il primo allenamento della seconda settimana di giugno per il Toro ha portato in dote un altro infortunio pesante. Dopo il k.o. di Baselli, operato stamani e fuori per almeno cinque mesi, aseguito della lesione ai legamenti, la squadra granata perde anche il pezzo pregiato del suo ultimo mercato estivo (e la più grande delusione della stagione), Simone Verdi.

L'ex napoletano, fermatosi per un forte dolore durante la seduta, ha riportato una lesione di primo grado al retto femorale sinistro. L'attaccante, dopo gli esami strumentali di oggi, verrà rivalutato la prossima settimana con una nuova ecografia. Ma in casi del genere, la prognosi minima è di 30-40 giorni: insomma, il suo campionato potrebbe essere già finito prima ancora di essere ricominciato.

Un bel problema per il tecnico Longo, già alle prese con una rosa ridotta ai minimi termini e con le non perfette condizioni di Ansaldi e Meite, anche se ques'ultimo è tornato finalmente ad allenarsi col gruppo, dopo il lavoro personalizzato degli ultimi giorni.

Intanto, nella mattinata di ieri, alla Clinica Toniolo di Bologna, Daniele Baselli è stato operato al ginocchio destro dal professor Stefano Zaffagnini, in presenza dello staff medico granata. L'intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro è perfettamente riuscito. Tra circa due settimane il centrocampista potrà iniziare la rieducazione e per novembre potrebbe fare il suo ritorno in campo.