Calcio: La proposta, 'quota minima di tifosi allo stadio'

In attesa della ripresa del campionato di serie A sabato 20 giugno, c'è già chi parla di poter far rientrare il pubblico agli stadi. A lanciare la proposta è stato Andrea Agnelli, presidente della Juventus, subito imitato da Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo. Ha detto Agnelli: "Altrove lo faranno con la percentuale del 10 o 25%". Ha aggiunto Carnevali: "È un argomento da affrontare velocemente, servono programmazione e piani, non dobbiamo arrivare sempre in ritardo rispetto alla concorrenza".

Dunque la proposta è di una quota anche minima di tifosi allo stadio, mantenendo il distanziamento che oltre a non essere pericolosa probabilmente servirebbe a silenziare i malumori degli ultrà che si sono schierati contro la riapertura e hanno intenzione addirittura di manifestare il 6 giugno.