Calcio: Crisi Fase 2, delegato Figc Albarello batta un colpo se c'è...

"Il Comitato Figc Piemonte e Valle d'Aosta latita in questi giorni di grande fermento per la sorte dei campionati Dilettanti e quindi di tante società sportive locali".

La segnalazione giunge da diversi lettori di Aostasports, che preoccupati per la grave crisi che sta attraversando lo sport regionale a causa dell'emergenza coronavirus sottolineano come il delegato del Comitato valdostano della Figc, Marco Albarello, stia brillando "per la sua totale assenza da qualsiasi rapporto con gli iscritti e da qualsiasi rapporto con i mezzi di comunicazione", venendo meno dunque al suo mandato "di mantenere viva la passione per questo sport, il calcio, che in Valle è praticato e vissuto da centinaia di giovani e non solo".

"Albarelllo batta un colpo, se c'è ancora..." è l'inivito rivolto al delegato valdostano della Federazione calcio.