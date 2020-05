ipartire, il Coronavirus vieta di protestare con l’arbitro

Talune volte il curioso rasenta il ridicolo. Nel calcio che sogna di ripartire il 20 giugno prossimo ci sarà una norma – perlomeno sino a che ci si dovrà confrontare con il rischio contagio da Coronavirus – che prevede il divieto di protestare con l'arbitro.

E’ uno dei paletti – certamente il più bislacco - previsti dal nuovo protocollo comportamentale che la Serie A prova a darsi pur di tornare a tutti i costi in campo verso la fine di giugno, sempre previo fondamentale “ok” del Ministro allo sport Spadafora e di tutto il governo.

Se si giocherà (cosa tutt’altro che scontata) lo si farà a porte chiuse, con massimo 300 persone presenti di cui solo 10 giornalisti. Nessun contatto sarà consentito con gli arbitri prima dell’inizio e durante la gara – come detto - sarà interdetto protestare e avvicinarsi a meno di 1,5 metri. Novità in vista anche per lo “sbarco” allo stadio: squadre e arbitri arriveranno a orari diversi mentre per la squadra di casa si raccomanda l’arrivo dei giocatori con le rispettive autovetture.

Negli spogliatoi – cui non avranno più accesso le telecamere - si dovrà cercare di utilizzare più stanze libere adiacenti possibile onde separare titolari, portieri e riserve. Anche l’ingrasso in campo delle squadre avverrà in momenti diversi e non più con l’accompagnamento dei bambini per evitare assembramenti. Ovviamente niente strette di mano nè foto di squadra.

La conferenza stampa di fine gara avverrà con domande via skype o whatsapp. Oltre alla misurazione delle temperatura corporea ed all’utilizzo di disinfettanti, sono previsti alimenti preparati e già confezionati, bottigliette d’acqua personalizzate, docce e spogliatoi a piccoli gruppi e con distanza minima di 2 metri.