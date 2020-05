Calcio: Dilettanti, a breve decisione sui campionati e nuova stagione

Sarà molto probabilmente venerdì 22 maggio la data in cui il Consiglio federale della Figc delibererà, salvo ripensamenti dell'ultima ora, lo stop a tutti i campionati dilettantistici, dalla quarta serie alle varie categorie giovanili.

Dopo la pubblicazione della norma del decreto rilancio che asciuga all'osso l'iter giudiziario per eventuali ricorsi, la Federazione avrà ampi poteri in termini di annullamento, prosecuzione o conclusione dei campionati per la stagione in corso.

Anche per la nuova stagione "in deroga alle vigenti disposizioni in termini di ordinamento sportivo", la Figc potrebbe adottare nuove formule avendo la possibilità di modificare la composizione e le modalità di format e calendario dei nuovi campionati.