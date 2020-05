Calcio: Nuovi casi di contagio in serie A, ripresa campionato ancora a rischio

Dopo la scoperta di nuovi casi di positività al Covid-19 tra calciatori e staff in Serie A, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora prevede un possibile dietrofront sui tempi di ripresa dei campionati.

"Le notizie in queste ore di contagi in alcune squadre di calcio non ci fanno ben sperare - ha dichiarato il ministro - fino a quando non capiremo quale sarà l'evoluzione sanitaria, non potremo dare una risposta certa. La parola d'ordine, anche alla luce del recente incontro col Comitato tecnico-scientifico, è stata "prudenza".

Secondo Spadafora, comunque, "prima del 18 maggio, saremo in grado di capire, sulla base dell'analisi della curva, l'andamento dei contagi dopo questa prima apertura. A breve arriverà il responso del Comitato tecnico-scientifico sul protocollo adottato dalla Figc. Capiremo se le perplessità che il Comitato tecnico-scientifico ha espresso sono state superate o se purtroppo restano tali. Queste due cose insieme, ci consentiranno di decidere".

Anche se sicuramente una possibile ripresa del campionato tra maggio e giugno sarà a porte chiuse, resta ancora da capire quale sarà l'organizzazione in vista del prossimo autunno: "dovremmo capire come contemperare questa passione degli italiani con i tempi che sono almeno temporaneamente cambiati", è convinto Spadafora.