Podismo: Maratona via Francigena spostata al 13 settembre

La Maratona lungo la via Francigena della Valle di Susa, giunta quest'anno alla 3^ edizione, si sarebbe dovutao svolgere domenica 21 giugno 2020 e - a causa dell'emergenza Covid-19 - è slittato imvece a domenica 13 settembre. Le iscrizioni, aperte il 20 dennaio, sono state un successo e chiuse raggiungendo oltre 3000 iscritti in meno di un mese.

Organizzazione sicura e trasparente

L’ASD Iride e tutto il comitato organizzatore assicura che sta lavorando per rendere l'evento sicuro per tutti, in linea con quelle che saranno le direttive rilasciate. Le iscrizioni fatte per giugno restano valide per la prossima edizione di Settembre o, nel caso dovesse perdurare l'emergenza, per giugno del 2021. Appena si avranno maggiori certezze, tutti gli iscritti riceveranno una comunicazione.

Un “turismo lento” camminando

Vogliamo ricordare che si tratta di una camminata ludico-motoria non competitiva aperta a tutti da percorrere rigorosamente camminando, senza correre per gustare al meglio la bellezza che l’itinerario potrà offrire la Valle di Susa.

ASD IRIDE vicina al territorio Nell’ambito della raccolta fondi per l’emergenza Coronavirus, “Dona ora” nel Comune Di Avigliana, l' ASD IRIDE ha fatto una donazione di 2000 euro.

