1° Torneo Promozionale on-line di Scacchi, iscrizioni entro il 10 maggio

Il Torneo individuale è aperto a tutti i tesserati Fispic (non vedenti e normodotati) che sono a conoscenza delle regole di gioco. La durata del Torneo dipenderà dal numero dei partecipanti e non avrà variazioni Helo. I primi 3 classificati riceveranno in premio una Coppa che sarà spedita direttamente al proprio indirizzo di residenza.

L’iscrizione è gratuita e sarà possibile iscriversi entro e non oltre il 10 maggio inviando all’indirizzo di posta elettronica info@fispic.it i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo di residenza (per l’invio dell’eventuale Coppa del vincitore), numero di telefono (per creare un gruppo WhatsApp con info giornaliere e link degli incontri). A partire dall’11 maggio e prima dell’inizio della manifestazione si inoltreranno a tutti gli iscritti il regolamento, le modalità di svolgimento e la durata del Torneo.

Per qualsiasi informazione contattare il Responsabile organizzativo Luca Crocioni Luca, direttore sportivo Scacchi Fispic, al numero 347.3471733.