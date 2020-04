GIOVANILI NAZIONALI, STOP DEFINITIVO (con poche parole...) - Ora tocca ai Dilettanti?

Giovani Nazionali: non si gioca più. Uno stop legittimo, necessario, giustissimo (che quasi sicuramente farà da apripista per i dilettanti, grandi e piccoli). Uno stop non accompagnato, però, da alcuna spiegazione o risposta tecnica - legittima anche questa - a queste domande:

- le classifiche si annullano, come se non si fosse mai giocato?

- cosa resta dei risultati sportivi e dei sacrifici agonistici maturati da fine agosto a fine febbraio nella stagione 2019/2020?

E' vero: il valore della salute e della sicurezza sovrasta da ogni lato il significato delle risposte che mancano, ma riteniamo imbarazzante, come tantissimi lettori in queste ore (basta sfogliare le pagine Facebook degli appassionati sportivi), il fatto che all'interno del comunicato della Figc diramato ieri non ci sia comunque alcuna spiegazione approfondita rispetto alla delibera di "...sospendere definitivamente i campionati giovanili e scolastici...".

Eppure migliaia di persone prima del Coronavirus hanno dedicato tempo allo sport, dando senso a qualcosa...

E quindi: decisioni sulle classifiche verranno prese più avanti? Avranno un valore sportivo in futuro? Oppure "va bene così e se si potrà si ripartirà a settembre, forse...?". Non lo sappiamo e di fronte ad un comunicato ufficiale rivolto a migliaia di persone su tutto il territorio nazionale è abbastanza strano.

I CAMPIONATI SOSPESI

Stop ai campionati giovanili maschili e femminili, resta fuori solo il torneo Primavera che dipende direttamente dalla Lega Serie A. È quanto deciso dal consiglio Figc dopo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 10 aprile.

"Non si svolgeranno pertanto le restanti gare dei Campionati Giovanili Nazionali, Under 18 Serie A e B, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C, Under 16 Serie A e B, Under 16 Serie C, Under 15 Serie A e B e Under 15 Serie C; le fasi interregionali e finali dei Tornei Under 14 Pro e Under 13 Pro e dei Campionati Giovanili Nazionali Femminili Under 17 e Under 15; la fase eliminatoria e finale Nazionale dei Campionati Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore e dei Campionati di Calcio a 5 Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore". All'elenco si aggiunge anche il campionato Primavera organizzato dalla federazione femminile.