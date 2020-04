Atletica: Il Covid-19 ha ucciso l'olimpionico Donato Sabia

Atletica leggera italiana in lutto per la scomparsa di Donato Sabia, 57enne mezzofondista olimpionico dell’Athletic Club Bergamo. Contagiato da Coronavirus, l'atleta è morto questa mattina nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale 'San Carlo' di Potenza, dopo aver avuto per diversi giorni la febbre alta e gravi complicanze respiratorie.

Giunto a Bergamo nel 1984 alla corte di Mauro Capponi, l’azzurro corse per un anno al fianco di Pietro Mennea raggiungendo importanti traguardi come i titoli italiani nei 400 e negli 800 metri e la partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles Schierato sia nella staffetta 4×400 metri che sul doppio giro di pista, l’allievo di Sandro Donati terminò al quinto posto quest’ultima prova terminando alle spalle di atleti del calibro di Joaquim Cruz, Sebastian Coe, Earl Jones e Billy Koncellah. In grado di realizzare il record mondiale sui 500 metri, Donato Sabia lasciò a fine stagione il team orobico, prendendo nuovamente parte alla rassegna a cinque cerchi nel 1988 a Seul.