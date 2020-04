Tiro a Volo VdA dona 3.500 a Usl VdA

Serviranno ad acquistare preziose visiere protettive, i 3.500 euro donati dal Club Tiro a Volo della Valle d'Aosta all'Azienda Usl. La cifra era stata raccolta nei mesi scorsi e sarebbe dovuta servire a finanziare la trasferta dei tiratori valdostani al Campionato italiano delle Società di tiro a volo, che era previsto sabato 7 e domenica 8 marzo a Vetralla ma è stato ovviamente annullato come tutte le altre gare sportive.

Il presidente del Club, Andrea Tabanelli e il delegato regionale federale, Marco Bianchi, hanno così deciso di devolvere il denaro in aiuto di chi da oltre un mese e mezzo lotta senza pause contro il Covid-19.

La scelta è caduta sulle visiere perchè, come ha spiegato Tabanelli, "Abbiamo appreso che la Usl non è più in affanno per mascherine, guanti e camici mentre restava carente di protezioni per gli occhi". La cifra raccolta per la trasferta laziale è stata integrata con una raccolta fondi tra tesserati.