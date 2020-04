Calcio: Domenica di Pasqua ultima data per decidere la ripresa del campionato

Si deciderà entro il 12 aprile, domenica di Pasqua, il futuro del campionato di serie A e di conseguenza anche quelli minori fino al dilettantismo. Le 20 squadre di massima serie si sono infatti poste come scadenza la data del 12 aprile per prendere una decisione definitiva sul proseguimento o meno del campionato.

Se per quella data si sarà registrato un calo importante dei contagi, allora i club assieme alla Lega cominceranno a valutare la possibilità di tornare in campo. In caso contrario invece, prenderà corpo in modo concreto l’ipotesi di terminare qui la Serie A e con essa tutti gli altri campionati.

Tra le ipotesi, il ritorno in campo dalla seconda metà di aprile a porte chiuse oppure la ripresa dopo il ponte del Primo Maggio ma a porte aperte pur con eventuali misure di precauzione come ad, esempio, gli ingressi a numero limitato negli stadi per mantenere adeguate distanze tra le persone.