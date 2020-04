Arti marziali: Anche una stanza in disuso è ok per l'allenamento di Martine Michieletto - Il video

"In periodi di caos e paura, sono i giusti e migliori esempi quelli che ci danno la speranza e ci indicano la retta via". Il boxeur valdostano del Fighting Club Aosta Luca D'Isanto introduce così il video dell'allenamento domestico della compagna di club e pluricampionessa del mondo di Muai Thay Martine Michieletto, che nel rispetto dell'ordinanza #iorestoacasa per fronteggiare l'emergenza Coronavirus ha improvvisato in un locale in disuso una 'palestra' dove però fa molto freddo e ci si scalda solo facendo i guanti.

"Mi vesto tipo omino Michelin - spiega Martine con un sorriso - mi alleno e continuo il mio lavoro da casa".I campioni dello sport devono certamente essere i primi a dare il buon esempio, loro che sono il modello da seguire per i giovani.