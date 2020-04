Contro il coronavius Disval Asd mette mano al portafogli

Anche l’associazione Disval Asd si impegna nel suo piccolo nella lotta contro il coronavirus donando la cifra di 1.000 € alla Fondazione Comunitaria Vda nel Fondo Emergenza Coronavirus VdA, una raccolta di risorse per il sostegno di iniziative volte a mitigare gli effetti collaterali prodotti dall’emergenza Covid-19.

Il Fondo Emergenza Coronavirus VdA intende raccogliere risorse non solo per aiutare a fronteggiare l’emergenza sanitaria, ma per impostare fin da subito anche una risposta per il DOPO.

Quando la “normalità” sarà finalmente ripristinata, molti si rialzeranno a fatica: sarà quello il momento in cui le forze economiche e sociali dovranno essere pronte!

"Le categorie più deboli e quelle economicamente penalizzate da questo arresto coatto dell’intero sistema socioeconomico - spiega il presidente Egidio Marchese - dovranno, una volta terminata l’emergenza, trovare non solo risorse pubbliche compensative, ma anche aiuti quotidiani, prossimità, solidarietà concreta da parte della comunità di appartenenza".

Marchese ricorda ancora che "È necessario che le risorse umane e finanziarie facciano rete affinché le azioni siano più efficaci e strategiche. Oltre alla somma destinata ha messo a disposizione l’utilizzo dei 2 propri pulmini per trasporto disabili qualora ce ne fosse il bisogno".