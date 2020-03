TRAIL: Davide Cheraz nella 'top five' del massacrante Trail du Mont Ventoux

Importante quinto posto su 1181 concorrenti quello ottenuto dallo skyrunner valdostano Davide Cheraz al Trail du Mont Ventoux in Provenza, 46 chilometri con 2000 metri di dislivello positivo.

Si chiama Mont Ventoux e non a caso: il forte e freddo vento che spira h24 soprattutto in questa stagione sulla montagna francese rende difficile la salita a chiunque e l'atleta del Team Salomon ha dovuto affrontare anche il soffio di Eolo oltrechè le forti gambe degli avversari. Ci è riuscito benissimo, completando la gara con un temo di 3h45’29”.

La gara è stata vinta da Marc Lauenstein in 3h12'19"; secondo posto per Nicolas Martin e terzo Augustin Bela. In gara anche Giuliano Cavallo, che ha completato il percorso giungendo al traguardo al 33esimo posto in 4h27’24”.