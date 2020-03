Atletica: Master; Europei indoor rinviati al gennaio 2021

Rinviati i Campionati Europei Master indoor, che erano in programma a Braga, in Portogallo, dal 15 al 21 marzo. In base a una valutazione della Direzione generale della sanità del governo portoghese, la manifestazione è stata “considerata ad alto rischio” a causa della diffusione del coronavirus “poiché si disputa principalmente in ambiente chiuso con oltre tremila partecipanti” e pertanto la Commissione municipale della protezione civile ha consigliato di non far svolgere l’evento.

Il comitato organizzatore locale ha quindi comunicato alla EMA (European Masters Athletics), l’associazione continentale dell’atletica master, la volontà di posticipare la rassegna all’inizio del 2021 proponendo le date dal 10 al 17 gennaio del prossimo anno.