CORONAVIRUS: Le gare cancellate di tutti gli sport e i rinvii dei campionati

Lo sport si chiude a riccio per proteggersi dal Coronavirus, e sono tanti gli eventi sospesi, le gare annullate. Poco dopo l'annuncio da parte degli organizzatori dell'annullamento della 20esima edizione del Tour du Rutor dal 26 al 29 marzo, è giunta la notizia che non si svolgerà nemmeno il Winter Vertical Courmayeur, in programma per sabato 7 marzo, così come nella stessa data è stato annullato a Breuil-Cervinia l'evento Snowbike del Cervino. Rimandato al 9 maggio il Castle’s Trail e cancellata dallo Sci club Gran San Bernardo la seconda edizione della gara di tritathlon Scibobondo, prevista per sabato a Flassin. Annunciata oggi anche la cancellazione della Valle d’Aosta Marathon, in programma per domenica 21 giugno a Pont-Saint-Martin. La Federazione italiana sport su ghiaccio-Fisg ha sospeso tutta l’attività giovanile fino al 17 marzo.

Facendo proprie le raccomandazioni del dispositivo ministeriale contro il contagio da Coronavirus, la Federazione italiana sport invernali-Fisi ha sospeso fino al 3 aprile le gare promozionali e le attività didattiche delle categorie SuperBaby, Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi. "Le competizioni per atleti agonisti di categorie superiori - precia la Fisi in una nota - sono autorizzate, sempreché vengano disputate in impianti sportivi utilizzati a porte chiuse e seguendo rigidamente il protocollo governativo di prevenzione dal contagio Covid 19". Le competizioni e gli eventi sportivi di calendario federale dove invece non è possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale o il rischio di assembramenti, "sono da ritenersi sospese fino al 3 aprile prossimo, fermo restando ulteriori indicazioni provenienti dagli Organi competenti".

Per gli sport di squadra, dopo quelle di calcio, tutte rinviate, sono state sospese oggi anche le partite di calcio a 5, di tutte le categorie, sia in campionato sia in Coppa Italia; anche la federazione di pallavolo ha annunciato l'annullamento delle gare fino al 15 marzo. La Federazione di basket, invece, per ora autorizza le partite e gli eventi a porte chiuse dei campionati interregionali di Promozione e serie D, mentre i campionati regionali senior e giovanili, il minibasket e altri eventi federali sono sospesi su tutto il territorio nazionale fino a nuova disposizione.