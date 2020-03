Coronavirus, rinviata Juventus-Milan: è ufficiale

Niente porte aperte, ma nemmeno porte chiuse: la semifinale di Coppa Italia Juventus-Milan, in programma domani sera all'Allianz Stadium, è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell'emergenza coronavirus.

A confermarlo è stato il prefetto di Torino, Claudio Palomba, intorno alle 21.30 di questa sera, a meno di 24 ore dall'inizio previsto del match, al termine del vertice a cui hanno partecipato anche il questore De Matteis, gli assessori regionali Fabrizio Ricca e Luigi Icardi e la sindaca Chiara Appendino.

In un primo momento, oggi pomeriggio, si era ipotizzato di giocare la partita a "porte chiuse", senza pubblico, poi la decisione definitiva per il rinvio, che è arrivata dopo aver consultato i Ministeri e il governo a Roma. E che ha portato all'ordinanza "urgente" del prefetto.

Al momento della comunicazione, il Milan era già a Torino, o meglio in un albergo di Leinì, l'Air Palace Hotel, dove avrebbe trascorso la notte per prepararsi al meglio per la partita.

Da Roma intanto filtra una notizia ancora più clamorosa, che coinvolge non soltanto il calcio: il comitato tecnico-scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte avrebbe infatti proposto lo stop a tutte le manifestazioni che comportino affollamento di persone, comprese dunque quelle sportive, per 30 almeno giorni, per far fronte all'emergenza sanitaria.