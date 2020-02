Calcioconfusione: Coronavirus: si gioca ovunque, ma non a Torino città

Una domenica davvero molto strana per il calcio piemontese e valdostano. Tra le 11.30 e le 12 apprendiamo del rinvio cautelativo per Torino-Parma a causa dell'emergenza coronavirus.

Tutto giusto, ma dopo è follia. La Lnd dirama un comunicato che noi definiamo "poco chiaro" e "imbarazzante". In sostanza: bloccate le partite, ma solo dentro Torino. Saltano gare come Lucento-Carrara (due quartieri di Torino) in Promozione, ma i torinesi del Pozzomaina possono andare per esempio a giocare ad Asca nell'alessandrino, i torinesi del Barracuda possono andare a Caselette in Prima Categoria girone D ed i torinesi del Barcanova possono sfidare l'Acqui sempre nella stessa provincia di Alessandra in Promozione. Ci sfugge il nesso tra blocco dei match, "stop" al traffico dei torinesi in uscita dalla provincia e prevenzione/cautela, a questo punto.

Si gioca, per il resto, ovunque. Si gioca anche nel pinerolese, nonostante sia notizia di oggi il fatto che siano stati contagiate dal coronavirus anche alcune persone residenti a Cumiana. Insomma, un gran pasticcio.

ECCELLENZA A

Un gol di Rognone al 32' st permette al BorgoVercelli di restare a -5 dalla capolista Pont Donnaz, che comanda a 45 punti con 9 vittorie consecutive. Al 3° posto vince l'Aygreville 0-2 a Rivoli, mentre si ferma la RomentineseCerano sconfitta 1-2 dalla Pianese. Il Borgaro, che passa 0-1 sul campo della ProEureka, si riprende così il 4° posto grazie ad un gol di Pagliero.

Le vittorie del Trino (0-2 al Baveno) e dell'Accademia Borgomanero (0-1 a Biella) ridisegnano la zona playout.

ECCELLENZA B

Pesantissimo il gol di Tosi del Saluzzo al 30' st: 1-0 al Centallo per i granata di Boschetto, che tengono il passo di uno scatenato Hsl Derthona, vittorioso 1-5 in casa Pro Dronero con le reti di Spoto (2), Manasiev, Palazzo e Russo.

Il Pinerolo (1-0 al Canelli, gol di Maio) è terzo e si ritrova alle spalle il sorprendente Olmo, che trita 4-1 la Cbs. Il Corneliano Roero dopo la doppietta di Montante al Vanchiglia (2-0) rivede la zona playoffs, dove l'Asti pareggia 0-0 a Castellazzo.

A -2 dai playoffs c'è anche il Chisola, che va sotto contro il Benarzole (De Souza) e poi scarica un secco 4-1 firmato Capoccelli, Ba, Rizq e Germinario. Per l'Atletico Torino, quintultimo, un punto a Moretta (1-1).