Calcio: Ecc/A; il PDHAE doma anche lo Stresa e vola sempre più in alto

Nona vittoria consecutiva e adesso Mister Roberto Cretaz può davvero festeggiare. Il suo PontDonnasHoneArnadEvançon ieri sul campo 'Bezzan di Verres battuto dal vento e addobbato per il Carnevale ha sconfitto per 2 a 0 il combattivo Stresa, e ora gli orange guidano la classifica con nove punti di distacco dalla seconda, il Borgovercelli, che gioca oggi alle 15 in casa contro l'Oleggio.

Il primo tempo si è chiuso sullo 0 a 0, poi il PDHAE è salito in cattedra: al 18° vantaggio di Borettaz, 10 minuti dopo la rete di Menabò ha messo in cassaforte il risultato.

RISULTATI E CLASSIFICA