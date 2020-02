Unihockey: Lo Sporting Aosta alle qualificazioni del campionato nazinale

Tanta azione in quel di Laives in provincia di Bolzano, nella penultima (doppia) giornata del Campionato su Campo Piccolo di questo divertentissimo sport, girone Nord per la qualificazione ai Play Off nazionali della specialità.

Scende in campo per la prima volta in campionato il numero 1 Pablo Giacosa portiere della squadra valdostana, insieme alla sua esperienza in campo da calcetto come portiere e dopo aver migliorato la velocità e scioltezza dei movimenti di gambe e braccia, riflessi pronti e grande concentrazione nelle due giornate di campionato a Bolzano, grande soddisfazione a fine partita piovono i complimenti per la prestazione in porta ma non basta per battere le squadre più forti del nord.

Grande grinta e belle azione in campo per la squadra Giants-FC Milano (Blu - Portiere P.Giacosa dello Sporting Aosta nella foto).

Compiuto largamente con questa collaborazione tra squadre del Nord l'obiettivo stagionale di portare alla squadra valdostana tanta esperienza e minuti in campo condividendo l'attività con i veri BIG del Unihockey italiano, dove giocano tanti componenti delle Nazionali di questo appassionante sport.

“Sono i minuti di gioco trascorsi in campo insieme ai grandi giocatori il miglior modo per aumentare la performance, le tecniche e strategie di gioco della squadra unihockey valdostana” afferma Sonia Sopranzi (Coach).