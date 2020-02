Calcio: Ecc A/B; Pont Donnaz mai così in alto

Sette vittorie consecutive! La cura-Cretaz porta il Pont Donnaz al punto più alto della società valdostana, che fino a quattro anni fa militava in Promozione: ora è vetta solitaria. La domenica perfetta per Borettaz e compagni vede infatti il Pont imporsi 3-1 contro l'Accademia Borgomanero (a segno Daynè e Varvelli, più un autogol) e il BorgoVercelli cadere, un po' a sorpresa, 0-1 in casa contro l'Alicese. Decisiva la rete di Bernabino al 4'.

E dunque: Pont Donnaz 39, BorgoVercelli 36. In zona playoffs l'Aygreville conferma il suo momento difficoltà e cede il passo al Borgaro: 3-1 il finale con i gol di Pinelli, Miello e Benassi. Seconda vittoria di fila per la squadra di Licio Russo, che ha invertito il trend e vuole rincorrere la vetta attualmente a -7.

CLASSIFICA