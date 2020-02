Atletica: Otto valdostani in cerca di successo agli Indoor Italiani

Sono iniziati oggi sabato 8 febbraio, ad Ancona, i Campionati Italiani indoor per le categorie Juniores (under 20) e Promesse (under 23), ai quali partecipano otto valdostani. Sei atleti sono tesserati per Atletica Calvesi, uno per Atletica Cogne mentre la saltatrice Corinne Challancin, dal 2019 in prestito alla Firenze Marathon, gareggia per l'occasione con i colori dell'Atletica P.S. Martin.

Nella due giorni di gare 1200 atleti si contendono i 52 titoli in palio. I primi a scendere in pista per la Valle saranno domenica 9 febbraio i quattrocentisti della Calvesi: nella prima delle batterie in programma per la categoria Promesse maschile Jean-Marie Robbin e Joao Carlos Pina Barros. A seguire, le Junior donne, con Eleonora Foudraz e Sofia Sergi. Domenica nella gara dei 60hs Promesse ,sarà impegnata l’Atleta della Cogne Seyni Faye; Corinne Challancin nel salto triplo e Valentina Tesio e Eleonora Munari nel Salto con l'Asta.