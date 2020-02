Arti marziali: Manuel Béthaz nominato ct della Nazionale di kickboxing

Il 36enne maestro di arti marziali aostano Manuel Béthaz, otto volte campione del mondo e coach personale della campionessa mondiale di Muai Thai Martine Michieletto, è stato scelto dal Consiglio nazionale della Federazione sport da combattimento in qualità di Commissario tecnico della Nazionale italiana di kickboxing K1 e Fight Code.

Bethaz dovrà occuparsi della selezione degli atleti azzurri ma soprattutto dovrà applicare alla squadra della Nazionale il proprio metodo formativo che è stato il successo del suo Fighting Club Aosta. "Questa nomina riconosce come meglio non si potrebbe il lavoro da me svolto in questi anni - commenta Bethaz - e cercherò di onorarla al meglio delle mie capacità".

Solo per citare alcuni dei più recenti successi di Béthaz, nel periodo 2017/2018 Martine Michieletto vince vari galà di prestigio, tra i quali Fight Challenge e Petrosyanmania, e porta a casa il titolo mondiale Pro WKU di Muay Thai battendo in Svezia Elna Nilsson. Oltre a questo vincerà le selezioni di Oktagon valevoli per la Kermesse estiva di Roma.

Ciò che però fa entrare il team di Bethaz nella storia è la medaglia d'oro vinta ancora da Michieletto ai Mondiali IFMA di Muay Thai (svoltisi in Messico), nei quali sarà premiata come migliore atleta del torneo. Nessun atleta italiano aveva mai vinto i campionati.

Sempre Michieletto batterà a Oktagon Gloria Peritore, vincendo così 11 match di fila e chiudendo la stagione da imbattuta.

Oltre a Michieletto e l'altro campione del Fighting Club Aosta, Luca D'Isanto, Bethaz riesce a portare al livello di classe A anche Erika Vesan, che vince il suo match d'esordio tra i Pro con Anna Grande e fornisce una grandissima prova alle selezioni di Oktagon battendo nettamente Carlotta De Checchi. Oltre a questo combatterà a Petrosyan Mania e vincerà la medaglia di bronzo ai Campionati italiani di Roma e la Medaglia d'oro ai campionati mondiali di Firenze.

Nella stagione altri agonisti preparati da Bethaz hanno portato a casa medaglie sia ai campionati italiani che a quelli mondiali: Lorenzo Cassani, Silvia Pezzolato, Fabio Ortu e la stessa Vesan. Tra gli agonisti va a medaglia, ai campionati Italiani, anche la nuova leva Pietro Bellini.