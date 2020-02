Atletica: Bene Luciano Malino e Valentina Nasso alla StraMagenta

I due atleti dell’Atletica Cogne, Luciano Malino e Valentina Nasso hanno rappresentato la Valle d’Aosta alla StraMagenta competizione di 10 km alla quale hanno preso parte oltre 1000 atleti. I due atleti della Cogne si ben comportati tanto che Valentina è riuscita a migliorare il suo primato sulla distanza, nona di categoria.

Domenica 2 febbraio si è svolta la settima edizione della StraMagenta. Una giornata speciale alla quale hanno partecipato oltre mille atleti e che ha fatto registrare il nuovo record della StraMagenta firmato da Francesco Carrera che ha corso i 10 chilometri in meno di 30 minuti. L’evento è stato organizzato da New Run Team in collaborazione con il Comune di Magenta.