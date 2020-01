Arti marziali: A Cavallermaggiore un bel secondo posto per Alessandro Leonardi

Buona prestazione per la squadra agonisti Libera Energia e Centro Karate Valdostano che ha partecipato sabato 18 gennaio 2020 con sei atleti alla gara regionale di Kumite a Cavallermaggiore, gara che ha ospitato oltre 200 atleti delle palestre di Piemonte e Valle d'Aosta.

Nella categoria maschile marroni nere 14/17 anni 2° posto per Leonardi Alessandro, nella categoria femminile arancio blu 11/13 anni 3° posto per Alessua Bilotto. Quarto posto invece per Elisa D'Herin nella categoria femminile marroni nere e Vacher Sara nella categoria marroni.